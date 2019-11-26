فيديو| على طريقة الفيشاوي.. حسام الجندي يقبل زوجته على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي:

أثار الفنان حسام الجندى الجدل، بعد أن قام بتقبيل زوجته الفنانة التونسية منال الحمروني، خلال العرض الخاص لفيلم "احكيلى"، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

وحرص حسام الجندى على تقبيل زوجته على طريقة الفنان أحمد الفيشاوى وزوجته ندى الكامل في مهرجان الجونة السينمائي.

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وعقد حسام الجندى قراَنه على الممثلة التونسية منال الحمروني، في بداية شهر نوفمبر الجاري في تونس.

واشترك الجندي مع الحمروني، سويا فى مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته فيفى عبده وحورية فرغلى وسامح الصريطي وأحمد كرارة والذى عرض فى رمضان الماضي.