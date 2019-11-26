صلاح عبد الله مهنئًا المخرج رامي إمام بعيد ميلاده الـ45: "عرفت بالصدفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان صلاح عبد الله، على تهنئة المخرج رامي إمام، نجل الزعيم عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم 25 نوفمبر.

وكتب صلاح، عبر حسابه على"تويتر"، قائلاً: "عرفت بالصدفة.. ولإني بحبه جداً جداً، لازم أقوله كل سنة وإنت حبيبي".

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ويحتفل المخرج رامي إمام بعيد ميلاده الـ45، إذ أنه من مواليد 25 نوفمبر عام 1974.

يذكر أن المخرج رامي إمام، يتولى حاليًا إخراج مسلسل"فلانتينو" المقرر عرضه في رمضان 2020، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وبطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبدالعزيز، ووفاء صادق، ورانيا محمود ياسين، وإنعام الجريتلي، وأحمد فريد، وحمدي الميرغني، وإنتاج شركة ماجنوم لمالكيها هشام تحسين ورامي إمام.