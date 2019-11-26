محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرصت المطربة بوسي على تهنئة الفنان خالد الصاوي بعيد ميلاده، الموافق اليوم 25 نوفمبر الجاري. ونشرت بوسي صورة للصاوي، عبر خاصية "الاستوري"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب يا أعظم فنان في الدنيا". Advertisements ويحتفل النجم خالد الصاوي بعيد ميلاده الـ56 اليوم، إذ أنه من مواليد 25 نوفمبر عام 1963. ويشارك الصاوي في بطولة فيلم "شريط 6" ويشاركه العمل نانسي صلاح وخالد أنور وتارا عماد، وتأليف محمود حمدان وإنتاج "فيلم أوف إيجيبت"، وإخراج محمد سلامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصفته بـ"أعظم فنان".. بوسي تهنئ خالد الصاوي بعيد ميلاده الـ56 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.