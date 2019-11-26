بالصور| عادل إمام يحتفل بعيد ميلاد نجله رامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص النجم الكبير الفنان عادل إمام على الاحتفال بعيد ميلاد نجله، المخرج رامي إمام، والذي يوافق اليوم 25 نوفمبر. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للزعيم أثناء الاحتفال في كواليس تصوير مسلسل "فلانتينو"، وظهر الزعيم بجواره نجله رامي، وأمامهما تورتة تحمل صورة لرامي إلى جانب تورتة أخرى تحمل صورة الزعيم. Advertisements كما نشر رامي إمام صورًا، عبر خاصية "الاستوري"، من الاحتفال نفسه عبر حسابه بموقع "إنستجرام". ويحتفل المخرج رامي إمام بعيد ميلاده الـ45، إذ أنه من مواليد 25 نوفمبر عام 1974. يذكر أن الفنان الكبير عادل إمام يواصل حاليًا، تصوير دوره في مسلسل "فلانتينو" لعرضه في رمضان 2020، بعد أن تم تأجيله من العام الماضي، المسلسل تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وبطولة داليا البحيري، ودلال عبدالعزيز، ووفاء صادق، ورانيا محمود ياسين، وإنعام الجريتلي، وأحمد فريد، وحمدي الميرغني، وإنتاج شركة ماجنوم لمالكيها هشام تحسين ورامي إمام.

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