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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
طالب المؤلف والسيناريست مدحت العدل، رئيس نادي الزمالك، الاستغناء عن المدرب ميتشو، بعد الهزيمة من فريق إنبي.
وكتب العدل، عبر حسابه على"تويتر"، قائلاً: "لعل إدارة الزمالك - ودون عِند غير مبرر أو مكابرة - تستغني عن هذا المدرب الغير جيد، والذي قضي فترة إعداد ٣٥ يوماً بلا أي نتيجة".
وأضاف: "ما زال الموسم طويلاً ويستطيع أيٌ من أبناء النادي تحمل المسئولية علي الأقل سوف نجد روحاً ، فحتى من كان جيداً أصبح في أسوأ حال".
ونجح نادي إنبي في هزيمة نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الاثنين، في إطار مباريات الجولة السادسة من المسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الهزيمة.. مدحت العدل يطالب الزمالك بالاستغناء عن مدربه ميتشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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