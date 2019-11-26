بعد اعتزال 11 عاما.. البحرينية مروة خليل تعود للتمثيل

بعد اعتزال دام 11 عاما، قررت الفنانة البحرينية مروة خليل العودة مرة أخرى إلى التمثيل، بعد أن كان آخر مسلسلاتها هو «ملامح بشر» الذي قدمته عام 2008.
ودخلت الفنانة مروة خليل عالم الفن عام 1996، عندما شاركت في مسلسل ««عجايب زمان»، لكن شهرتها جاءت عام 2006 في مسلسل ««حبل المودة»، و مسلسل «بعد جنون الليل»، ومسلسل «عيون من الزجاج»، وكذلك مسلسل «الساكنات في قلوبنا – الجزء الثاني»، وكانت آخر مشاركاتها الفنية في مسلسل «ملامح بشر»، ثم ابتعدت عن المجال الفني.
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