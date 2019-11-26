كشف الفنان اللبناني وائل جسار أنه لم يسمح له بالدخول إلى الأراضي المكسيكية. وأوضح سبب ما حدث في فيديو نشره على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.
وقال إن ذلك لم يحصل بسبب عدم حيازته تأشيرة دخول، موضحاً أنه يحمل تأشيرة “شينغين” تسمح له، بحسب قوله، بعبور الحدود المكسيكية.
وأعرب عن استغرابه عدم السماح له بالدخول إلى المكسيك، لافتاً إلى أنه لم يتمكن من معرفة السبب وأن متعهد الحفلات لم يكن على دراية بما يحدث.
وأحدث بهذا موجة واسعة من الجدل في أوساط المتابعينوسخر منه بعضهم موضحين أن الفيزا التي تحدث عنها تسمح له بالدخول إلى معظم الدول الأوروبية وليس إلى المكسيك.
وفي المقابل دعاه آخرون إلى الحضور إلى بلدانهم بدلاً من أي بلد آخر معبرين عن ترحيبهم به.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ترحيل فنان لبناني شهير من المكسيك.. لماذا سخر منه الكثيرون؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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