صور.. ندوة فيلم باركور في مهرجان القاهرة السينمائي

أقيم مساء اليوم ندوة عن الفيلم الجزائري الفلسطيني باركور، وجاء ذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 41.
وفيلم باركور إخراج فاطمة الزهراء زموم، كما تدور أحداث الفيلم حول صالة الأعراس، والتي يتوجه إليها كثير من الناس ذات يومفي الصباح، ومنهم البائع المتجول والعاملة فى المطبخ والمغنية وغيرها، لديهم جميعًا دوافعهم المختلفة لحضور زفاف خالد وكميلة.
يذكر أن فيلم باركور يشارك بمسابقة آفاق السينما العربية.
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