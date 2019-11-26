صور.. حلقة بحثية بالمجلس الأعلى للثقافة

انطلقت الحلقة البحثية التي تناولت العلاقة التبادلية بين السينما والأحداث التاريخية وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

وبدأت الحلقة البحثية بعنوان الجدل في الحدث التاريخي في السينما المصرية في الفترة ما بين 1952 - حتى الآن، والتي دارت حول العلاقة التبادلية بين السينما والأحداث التاريخية والاجتماعية في التاريخ المصري منذ عام 1952.

وتضمنت الجلسة الأولى بحث واقعية أفلام يوليو والواقعية

الجديدة تقدمها الصحفية والناقده ماجدة خير الله، والتي شملت أيضًا على ملامح السينما الواقعية، مرورًا بفيلم العزيمة للمخرج كمال سليم، والذي يعد أول فيلم مصري ينتمي لتيار الواقعية.

كما تناولت بحث للكاتب محمد سيد عبدالرحيم، والذي يحمل أسم البطل الشعبي بين ثورتين.

وقدم الناقد عصام زكريا، ورقة بحثية بعنوان من التأميم إلى التنحي، والتي تناولت هزيمة 67

في السينما المصرية، والذي ذكرها فيلم الممر، قائلًا: الممر ليس استثناء في بنائه ومقدمات الطويلة عن هزيمة 67، تمهيدًا للحديث عن حرب الاستنزاف أو حرب أكتوبر.

وتناول بحث الدكتورة رانيا يحيى،رئيس قسم فلسفة الفن وعلومه بالمعهد العالي للنقد الفني، موسيقى الأفلام بين عامي 1952 و 2011، وهو يتحدث عن أشكال الإبداع الفني خلال حقبة ما، وقالت رانيا يحيى، لأن التساؤلات، فالإطلاع إلى المعرفة والوصول لحقائق الأمور هو أمر تفرضه الطبيعة البشرية التي تعتمد على العقل ومن ثم التفكير الذي يفتح باب التساؤل حول الفترة الزمنية من 1952 و 2011.

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