فيديو.. أوبث تطرح Ingen Sanning Ar Allas

طرح الباند العالمي أوبث أحدث كليباته بعنوان Ingen Sanning Ar Allas، عبر قناتهم الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

يشار إلى أن الباند العالمي أوبث طرح مؤخرًا ألبوم جديد بعنوان IN CAUDA VENENUM، ويحتوي الألبوم على 10 أغاني أبرزهم: Garden Of Earthly Delights، Heart In Hand، Charlatan، Continuum.

Advertisements

وحقق الألبوم ناجحًا مذهلًا منذ طرحه بالأسواق العالمية والمتاجر الألكترونية.