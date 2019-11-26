طرح الباند العالمي أوبث أحدث كليباته بعنوان Ingen Sanning Ar Allas، عبر قناتهم الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
يشار إلى أن الباند العالمي أوبث طرح مؤخرًا ألبوم جديد بعنوان IN CAUDA VENENUM، ويحتوي الألبوم على 10 أغاني أبرزهم: Garden Of Earthly Delights، Heart In Hand، Charlatan، Continuum.
وحقق الألبوم ناجحًا مذهلًا منذ طرحه بالأسواق العالمية والمتاجر الألكترونية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. أوبث تطرح Ingen Sanning Ar Allas لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.