خاص الفن- نيللي كريم وآسر ياسين معاً في "النصابين" بهذا التوقيتخاص- وائل جسار ومحمد خيري وأيمن زبيب...

ميرنا وليد - بيروت - تستعد الممثلة المصرية ​نيللي كريم​ لبدء التصوير في مسلسل جديد "النصابين" مطلع شهر كانون الثاني المقبل لتعود من خلاله إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها في الموسم الماضي. ويعمل المخرج ​أحمد مدحت​ على اختيار الفنانين المشاركين في البطولة ويواصل المؤلف عمرو الدالي كتابة الحلقات الأخيرة من العمل.

"النصابين" مسلسل مؤجل من العام الماضي ومن المقرر أن يقدم البطولة أمام نيللي كريم الممثل المصري آسر ياسين الذي بدأ التصوير الى جانبها يومين قبل توقف العمل بسبب عدم استخراج التصاريح اللازمة من الرقابة على المصنفات الفنية التي طلبت وقتها قراءة الحلقات كاملة قبل الموافقة على التصوير.

والجدير ذكره أن آخر أعمال نيللي كريم في الدراما مسلسل "اختفاء" الذي قدمته في ​شهر رمضان​ 2018 مع المؤلف أحمد مدحت والمخرج أحمد مدحت أيضاً، وشارك في بطولته ​هشام سليم​، ​محمد ممدوح​، محمد علاء، ​سناء شافع​، بسمة، ​رانيا منصور​ واسماعيل شرف وآخرين.