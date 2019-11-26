خاص- وائل جسار ومحمد خيري وأيمن زبيب منعوا من الدخول الى المكسيك والفن يكشف ما حدث

ميرنا وليد - بيروت - انتشر قبل ايام خبر منع عدد من الفنانين اللبنانين والعرب من دخول ​المكسيك​ حيث كان من المتوقع ان يحييوا حفلا ومن الذين لم يستطيعوا الدخول الفنان ​وائل جسار​ والفنان ​محمد خيري​ والفنان ​أيمن زبيب​.

وحسب مصادر موقع الخليج 365 عرفنا ان ما جرى كان مستغرباً لان السلطات المكسيكية المختصة كانت على علم بحضور الفنانين وعلى هذا الاساس تمت جميع الترتيبات و الاعلانات لحفلاتهم لكن الامور تبدلت فجأة وجرى السماح للفنانة ​كارول سماحة​ بالدخول الى البلاد والفنان ​فارس كرم​ والفنانة اليسا كما ان الفنان ناصيف زيتون دخل المكسيك دون اي مشاكل

من جهته بقي الفنان وائل جسار في المطار لساعات طويلة دون أي تبرير منطقي حتى حصل مع مدير اعماله عبدو كساب على مقعدين في طائرة نقلتهما الى باريس و بعدها لبنان. أما الفنان أيمن زبيب فقد حضر من كندا الى المكسيك لكن منع من الدخول وانتظر في المطار حتى غادر بعد مغادرته وبالنسبة للفنان السوري محمد خيري واجه الازمة أول وصوله وأنتقل على متن طائرة الى فرنسا وهناك تم حجزه لاسباب غير معلومة .

المعلومات نفسها اشارت الى ان المنتج ​يوسف حرب​ سوف يعقد مؤتمراً صحافياً يشرح خلاله تفاصيل ما جرى في المكسيك . في المقابل اوضحت المعلومات ان ثمة امر غير منطقي حصل وطال اسماء محددة على الرغم من امتلاكهم الاوراق الرسمية التي تخولهم الغناء في المكسيك .