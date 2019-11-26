خاص الفن - حاتم علي يوقع عقدا مع ايغل فيلمز لرمضان ٢٠٢٠

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 ان المخرج السوري حاتم علي قد وقع عقدا جديدا مع شركة ايغيل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان لاخراج مسلسل عربي مشترك جديد وضخم لرمضان ٢٠٢٠ مع عدد كبير من الممثلين المهمين . وتجري التحضيرات الدقيقة والسرية بالوقت الحالي.
وعلى صعيد آخر تتحضر ايغيل فيلمز لمسلسل "العودة" الذي ينتظر صناعه انطلاقه بعد اسابيع قليلة وهو من اخراج ايلي السمعان وبطولة دانييلا رحمة نيكولا معوض رودريغ سليمان وعدد كبير من الممثلين اللبنانيين المشاركين فيه مثل اسعد رشدان . والمعالجة الدرامية ستكون للممثل والكاتب طارق سويد.
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