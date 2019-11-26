موجز "الفن": الموت يغيّب مغنية شهيرة.. وسما المصري تعلن تفوقها على رانيا يوسفميلا الزهراني مثّلت...

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن: الموت يغيّب مغنية شهيرة وسما المصري تعلن تفوقها على رانيا يوسف موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية خاص "الفن"- كيف ستجتمع فاليري أبو شقرا وسينتيا صموئيل في "ما فيي 2"؟ https://www.elfann.com/news/show/1257016 خاص الفن- جيني إسبر تعلق على شائعة وفاة حسن حسني https://www.elfann.com/news/show/1256972 سما المصري تعلن تفوقها على رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي https://www.elfann.com/news/show/1256950 مفاجأة.. هل تزوجت لجين عمران من رجل أعمال في السر؟ https://www.elfann.com/news/show/1256963 خاص الفن - إيمان العاصي لن تشارك مع مايا دياب وحسن الرداد في "لوكاندة الأوباش" https://www.elfann.com/news/show/1256968 وفاة مغنية عشرينية شهيرة وترجيح إنتحارها لهذا السبب https://www.elfann.com/news/show/1256988 Copyright : ElFann.com المزيد المزيد

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