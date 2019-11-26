ميلا الزهراني مثّلت السعودية في الأوسكار.. وعائلتها دعمتها منذ بداية مسيرتها

ميرنا وليد - بيروت - ​ميلا الزهراني​ عارضة أزياء وممثلة سعودية، شاركت في بعض الأعمال ​السعودية​، أبرزها مسلسل "بنات الملاكمة" و"شير شات".

حصلت على شهرة عالمية بعد مشاركتها في أعمال عرفت الانتشار حول العالم، إضافة إلى جمالها الخارجي الذي ساعدها في دخول بيوت الناس، ومشاركتها في المهرجانات العالمية.

لم تكن تعرف أنها تمتلك موهبة التمثيل

بدأت ميلا الزهراني مسيرتها الفنية في مجال عرض الأزياء والماكياج، لكنها بعد أن وقفت أمام الكاميرا لأول مرة كممثلة عبر دورٍ عُرض عليها تفاجأت بقدراتها التمثيلية، وقررت أن تحترف هذا المجال وتغوص فيه. تقول ميلا إنها لم تواجه الصعوبات لشق طريقها في هذا المجال، ويعود الفضل بدخولها إليه لكل من الممثلين محمد القس ومحمد الجبرتي.

عائلتها دعمتها منذ بداية مسيرتها

على عكس معظم الأهالي في العالم العربي وتحديداً في الدول الخليجية، لم تواجه ميلا الزهراني أية مشكلة مع أهلها ولم يعترضوا يوماً على دخولها مجال التمثيل وتقول في هذا النطاق إنهم كانوا الداعم الأول لها في حياتها، وما زالوا وهم فخورون بها وبانجازاتها وهي أيضاً فخورة أنها جعلتهم يعتزون بها. ترى أن قلة الممثلات السعوديات تعود لسبب أساسي وهو اجتماعي، إضافة إلى العادات والتقاليد، وقلة جرأة الشابات السعوديات في خوض التجربة إضافة إلى الفكرة الخطأ المأخوذة عن الوسط الفني ما يثير خوف الشابات ولا يشجعهن على إمتهان هذه المهنة.

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مسيرتها الفنية

لا زالت ميلا الزهراني ورغم إنجازاتها العالمية جديدة في المجال الفني، فقد دخلت المجال عام 2007 حين شاركت في مسلسل "جنوح" إلى جانب الممثلة ​زارا البلوشي​. في عام 2018 شاركت في عملين الأول اسمه "بشر" الى جانب إبراهيم الحساوي، خالد صقر، فاطمة البنوي، علي إبراهيم. ومسلسل "شير شات" مع ​فايز المالكي​، ​حسن عسيري​، ميسون الرويلي، راشد الشمراني.

في عام 2019 بدأت الشهرة تكبر وكذلك عروض التمثيل التي كثرت فشاركت في 4 أعمال، وهي: مسلسل "بنات الملاكمة" مع عبد العزيز السكيرين، فاطمة الحوسني، العنود سعود، نورا عصر ومسلسل "أيام العسل" مع عبد العزيز السكيرين، علاء مرسي، فيصل العمري، ​رجاء الجداوي​، ومسلسل "استديو المشاهير" مع فايز المالكي، حسن عسيري، راشد الشمراني، هيفاء حسين، ومسلسل "​العاصوف​" الذي حقق شهرة كبيرة بطولة ​ناصر القصبي​، ريم عبد الله، ليلى السلمان، عبد العزيز السكيرين وعن دورها في "العاصوف"، قالت ميلا إن دورها كان بسيطاً لأنها كانت تصور دورها أيضاً في فيلم "المرشحة المثالية" في الوقت نفسه، وقد استغلت يوم الإجازة وسافرت لمدة يوم واحد لتصوير مشاهدها في مسلسل "العاصوف"، وذلك لأنها كانت تعلم أن دورها في هذا العمل سيكون إضافة إلى مسيرتها، ولو حتى في دور بسيط.

رفعت اسم السعودية عالياً

شاركت ميلا الزهراني في مهرجان فينيسيا بدعوة من إدارة المهرجان، وكانت سفيرة لبلدها السعودية وعبرت عن سعادتها بهذا الإنجاز، وقالت إن لا شيء في الدنيا يضاهي شعورها وهي ترفع إسم بلدها خارجياً وترد الجميل للمملكة التي قدمت الكثير لمواطنيها.

وصولها إلى ​الأوسكار​

تم اختيار فيلم ميلا الزهرانيالمرشحة المثاليةللمخرجة ​هيفاء المنصور​ للمنافسة في أوسكار عام 2020، ضمن فئة الأفلام الأجنبية فعرف حضوراً لافتاً في مهرجانات دولية، بعد أن نافس على جائزة الأسد الذهبي في ​مهرجان البندقية السينمائي الدولي​ في شهر أيلول/سبتمبر عام 2019، ويتناول المسلسل موضوع تمكين المرأة وقصة طبيبة تتجاوز العوائق الاجتماعية، وترشِّح نفسها للانتخابات.

هذا النقاش لفيلم ميلا الزهراني السينمائي الأول واحتمال، وصولها في المستقبل الى الاوسكار عبره، هو نقلة نوعية لها.