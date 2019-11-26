هذا ما يجمع كاتي بيري والشاب خالد ويارا وعمر العبداللات وفهد الكبيسي ورحمة رياض

ميرنا وليد - بيروت - في إطار الاستعداد للحدث الكروي الخليجي الهام على صعيد المنطقة، ألا هو دورة ​كأس الخليج العربي​ 24 في كرة القدم، وكذلك بطولة كأس العالم للأندية، واللذين تستضيفهما دولة قطر، سيحظى عشاق الكرة الخليجية والعالمية بأجواء احتفالية فنية خاصة، وذلك من خلال الحفلات الضخمة التي سيتمّ تنظيمها على هامش الحدثين الكرويين المنتظرين.

بهدف تمكين مشجّعي كرة القدم، والزائرين والمقيمين في قطرمن الاستمتاع بأفضل العروض الترفيهية، ينظّم المجلس الوطني للسياحة، بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية مهرجاناً فنياً موسيقياً حافلاً تحت عنوان "قطر لايف"، وسيتمّ من خلاله استقطاب كوكبة من نجوم الفن العالميين والعرب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 5 كانون الأول المقبل ولغاية 19 منه.

إذ ستنطلق دورة كأس الخليج 24 في 26 تشرين الثاني الحالي وستستمر حتى 8 كانون الأول المقبل، أما ​بطولة كأس العالم للأندية FIFA​ قطر 2019 فستنطلق في 11 كانون الأول وستستمر حتى 21 منه. وبالتالي، سيشهد الجمهور حفلات غنائية لعدد من النجوم العرب بدءاً من 5 كانون الأول ولغاية 7 منه، نذكر منهم الفنانة العراقية ​رحمة رياض​، الفنان القطري ​فهد الكبيسي​،الفنانة اللبنانية يارا، الفنان الكويتي ​إبراهيم دشتي​، والفنان الأردني ​عمر العبداللات​، على أن تتوزّع هذه الحفلات ما بين الحي الثقافي كتاراو​مركز الدوحة للمعارض​ والمؤتمرات.

وفي المقابل، سيحظى عشاق الأغنية الأجنبية بمتابعة حفلات ضخمة ستقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بدءاً من 13 ولغاية 19 كانون الأوليحييها عدد من النجوم العالميين، وفي مقدمتهم ​كاتي بيري​، الفرقة الأميركية الشهيرة ​مارون 5​، الفنان الكولومبي ​مالوما​، والفنان الجزائري ​الشاب خالد​، وغيرهم.

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أما محبّو الموسيقى الإلكترونية فهم أيضاً على موعد مع حدث سنوي عالميسيقام للمرة الأولى في قطر، ألا هومهرجان "داي دريم". الحفل الأول سيكون موعده في 12 كانون الأول والثاني في 20 منه، وذلك بمشاركة عدد من أشهر الدي جي في مجال الموسيقى الإلكترونية. وسيشارك في هذا الحدث العالمي كل من ​ديميتري فيغاس​، ​لايك مايك​، ​روبين شولز​، ​سام فيلدت​، ​مات سوشون​، و​وانيكلموت​ في الحفل الأول، أما الحفل الثاني فسيشارك فيه كل من ​أفروجاك​، ​لوست فريكوينسيز​، ​مارك نايت​، ​ستيف دا كامبو​، ومات سوشون.

وفي وقت، أعلن فيه عن تخفيضات في أسعار حجوزات السفر والإقامة في الفنادق تشجيعاً لعشاق الكرة والفن في الوقت نفسه، تستعد الدوحة أيضاً لإقامة حفلين فنيين خلال افتتاح دورة كأس الخليج 24 وبطولة كأس العالم للأندية FIFA قطر 2019، وذلك بمشاركة حشد من النجوم العرب والمحليين. كما ستقوم إذاعة "صوت الخليج" بإحياء سمرات طربية خاصة على هامش استضافة قطر لدورة كأس الخليج العربي، وسيحييها كوكبة من الفنانين القطريين والخليجيين، وذلك في الحي الثقافي كتارا.

ويبقى القول، إن الفترة المقبلة ستشهد بالفعل مرحلة فنية وكروية ذهبية في دولة قطر، وستجمع بلا شك جمهوراً غفيراً من مختلف الثقافات والجنسيات، وكما يقول الشعار المعتمد حالياً: "أهلاً بالجميع في دوحة الجميع".