غدير الفهد حاربت السرطان.. وإتُهمت بالإنجاب من دون زواج

ميرنا وليد - بيروت - ​غدير الفهد​ هي عارضة أزياء وممثلة كويتية، ولدت يوم 20 أيلول/سبتمبر عام 1992، من أب كويتي وأم سعودية وهي تحمل الجنسية الفنلندية، وهي الأخت غير الشقيقة ل​مناير الفهد​.

بداية غدير الفهد

بدأتغدير الفهدفي عالم التمثيل من خلال أدوار صغيرة في مسلسل "الملافع" الذي عرض عام 2013، وبعد ذلك شاركت في العديد من الأعمال الفنية، عاشت معظم حياتها في ​فنلندا​ مع والدتها ​السعودية​، لكنها قررت العودة إلى ديارها لتحقيق طموحها في أن تصبح ممثلة، فشاركت في فيلم الرعب الكويتي "صرخة ليل"، مع المخرج ​مبارك الفضل​.

أعمال غدير الفهد

شاركت غدير الفهد في مسلسل "​طربان​" عام 2015، و"​بسمة منال​" عام 2014، و"انتقام عزيز"، ومسرحية "سناب جات"، وفيلم "صرخة ليل" عام 2013، ومسلسل "إلين اليوم" عام 2013.

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غدير الفهد وقصة إعتراف زوجها بإبنته

طلبتغدير الفهد، مساعدة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كي تستطيع إثبات نسب ابنتها "ماريا".

وكشفت في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، عن تفاصيل قضية ابنتها، لافتةً إلى أنها لا تزال على ذمة رجل كويتي وفقًا للمحكمة الفنلندية، ولديها منه ابنة لكنه لا يعترف بها ويرفض أن يساعدها في استخراج أوراق خاصة بها، مبينة: "بنتي مالها معاش ولا نفقة ولا أي شيء".

وأضافتغدير الفهدإنه رغم إرسال المحكمة الفنلندية إعلاناً له بأن عليه قضايا في الكويت، إلا أنه يتعامل بـ"الواسطة" التي أصبحت فوق كل شيء، ولا يتم ضبطه وإحضاره وفق المحكمة التي منعته من السفر ولكنه يتنقل كما يريد.

ونشرت وثيقة تثبت نسب ابنتها لوالدها، وهو ما أثبتته الحكومة الفنلندية مع اسم الأب والأم وتوثيق أنها ولدت أثناء الزواج.

كما أظهرت عقد زواجها الشرعي، لتوجيه رسالة لكل من اتهمها بالإنجاب خارج إطار الزواج، والرد على ما أُشيع بأن ابنتها "بنت حرام" على حد قولها.

وقالت:"عقد الزواج الشرعي اللي ما نشرته لأنه فيه اسم أمه وأمي وأبوه وأبوي حفاظًا على الأسماء لا أكثر ولا أقل بس إهداء بسيط حق اللي طعن ويقول العقد الفنلندي شهر 9 والبنت مولودة شهر 4".

وأضافت غدير الفهد: "صحيح كلامكم التواريخ غير لأنه نطرنه تصديق من السفارة الكويتية في روسيا وتحديدًا في موسكو، لأنه الحكومة الفنلندية طلبت توثيق على أوراق طلاقه من اللي (قاعدة تقول عن بنتي بنت حرام) وبعد توثيق أوراق طلاقه يالله المحكمة الفنلندية رضوا يسوون لنا عقد عندهم ومو مسامحة كل شخص طعن بشرفي جعلك يا رب مثل ماتكلمتو فيني بأجر يتكلمون بعرضكم وحسبي الله ونعم الوكيل".

غدير الفهد مصابة ب​السرطان​؟

عانتغدير الفهدمن الشائعات كثيراً، خصوصاً عندما دخلت الى المستشفى بعد ظهور ورم في خدها، فإعتقد البعض أنها مصابة بمرض خبيث، لكنها أطلت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي لتخبر متابعيها أنها مصابة بورم حميد في الخد، يعمل الأطباء على علاجه، موضحة أن لا علاقة له بالورم الخبيث في ثديها، وعبّرت عن انزعاجها من الشائعات التي اعتبرت أن سبب المرض هو حقن "البوتوكس" و"الفلر"، مشيرة إلى أنها لم تلجأ إليهما أبداً.

وكتبت: "سبب دخولي للمستشفى ورم بالخد. الورم بلش عندي وانا بتايلند بعدما ما سقطت من الجتسكي بالبحر. مع الفحوصات في فنلندا تبين إنه ورم حميد (غير عن السرطان الخبيث اللي عندي بالثدي) ومتجمع حوله مي من سقوطي عن الجتسكي ومنتفخ. سحبوا الورم بجهاز وباجي المي اللي متجمع بالخد قاعد يعطوني مضاد إذا ما راح هم عملية".

وأضافت عاتبة على مطلقي الشائعات: "للناس اللي مساوية فاهمة وكاتبين الحميد ما يعطونه كيماوي، الكيماوي اللي عطوني اياه أول يوم دخولي للمستشفى حق سرطان الثدي وليس خدي. بس لأنو كوني راجعة من السفر وخافوا علي عطوني الكيماوي بعد ما سحبوا الحميد من خدي".

كما أوضحت "هذا الموضوع كله لا بوتوكس ولا فلر ولا عمري سويت هل سوالف. بس كم إشاعات. وشكراً لكل شخص داعلي".

ونشرت غدير الفهد صوراً وفيديوهات لها وهي داخل المستشفى، من بينها فيديو لابنها وهو يرافقها لحظة دخولها الى العمليات، قائلة انها لن تستسلم أمام السرطان وستحاربه حتى النهاية.