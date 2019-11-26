مناظر مدهشة لظاهرة جزر شديد لمياه بحر آزوف

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نشر عدد من سكان منطقة بريمورسكو-أخترسكي في مقاطعة كراسنودار جنوب غربي روسيا، صورا لظاهرة جزر شديد لمياه بحر آزوف، وما تكشف من قاع البحر على مسافة 100 متر عن الشاطئ.
وأعرب عدد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي عن دهشتهم، من هذه الظاهرة الفريدة في هذه المنطقة، فيما دعا آخرون إلى استغلال الفرصة للقيام بعمليات تنظيف القاع المتكشف من البحر.
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ونشر حساب “typicalkrd” في “فيسبوك” عددا من هذه الصور:
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