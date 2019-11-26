فجر السعيد تخرج من المستشفى.. شاهدوها كيف بدت في حالة الشلل؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 12:55 صباحاً - نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عبر حسابها على “إنستغرام”، فيديو هو الأول لها خارج المستشفى.

وعلقت عليه: “بدأت مرحلة التشافي وبإذن الله قريباً بالكويت حسب كلام دكتور ألكسندر رو Alexander RAULT عودتي للكويت الخميس تاريخ 12-12-2019. بإذن الله ربي يسخر الأمور ونستطيع العودة في هذا التاريخ وسيرافقني في الرحلة الدكتور Alexander RAULTعزمته عالكويت. عائلتي كلها تريد أن تقدم له الشكر على إنقاذه لحياتي بأمانته الطبيه وتوفيق رب العالمين”.

وتداول المقطع عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وظهرت فيه مرتدية ملابس شتوية وأشارت إلى أنها خرجت منذ يوم واحد من المستشفى، مضيفة أنها تتناول الغذاء برفقة أفراد أسرتها.

وتوجهت بالشكر إلى كل من تمنى لها الشفاء. كذلك صدمت الجميع بعدما نشرت على حسابها على تطبيق “سناب شات” فيديو سجل لها أثناء وجودها في المستشفى.

وبدت فيه وكأنها في حالة شلل تام حيث لم تقو سوى على تحريك جفنيها. وسمع صوت الفنانة الإماراتية أحلام وهي تناديها بالقول: “فجّور الغالية، بكرا بيسوون العملية بيشيلون هذا (أنبوب طبي) لأنه وايد مضايقها”.

وأضافت أن صديقتها تكرر عبارة “يا رب” وهو ما بدا واضحاً في الفيديو الذي حقق على أحد الحسابات أكثر من 186 ألف مشاهدة.