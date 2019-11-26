كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 12:55 صباحاً - بعد تصريحات الفنانة سمية الألفي حول علاقتها بحفيدتها خلال حلولها ضيفة في برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي، صدمت لينا، نجلة الفنان أحمد الفيشاوي، الجميع بعد أن تحدثت عن طبيعة علاقتها بجدتها.
وصرحت لينا على حسابها الخاص بإنستغرام بأنه لا يوجد اتصال نهائي بينها وبين جدتها الفنانة سمية الألفي، منذ ذهابها لإنكلترا للدراسة هناك، وحتى بعد وفاة جدها الفنان الكبير.
وأكدت أن والدها، لم يحاول التواصل معها ولو لمرة واحدة، حتى بعد تسديده مبلغ قيمته ربع مليون جنيه نفقة لها، بعدما أقامت طليقته هند الحناوي دعوى ضده مطالبة بمصاريف ابنتهما.
وأضافت، أنه لو لزم الأمر وعادت إلى وطنها مصر مرة أخرى، وتصالحت مع والدها، لن تقبل بالعيش مع زوجته المهندسة ندى الكامل، لأنها تحب والدتها جدًا وتقدر تعبها من أجلها.
وعبرت لينا، عن حزنها الشديد لفقدان جدها الفنان الكبير فاروق الفيشاوى، والذي كان مقرباً منها ودائم التواصل معها، ولكن وافته المنية قبل أن تراه للمرة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر لينا الفيشاوي ترد على جدتها سمية الألفي بقوة.. وهذا ما كشفته عن والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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