فن ومشاهير

إليسا مع عائلتها وإبنة شقيقتها نسخة عنها.. شاهدوا هل تشبهها!

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 12:55 صباحاً - يتم تداول صور للفنانة إليسا مع شقيقتها نورما وشقيقها كميل خلال وجودهم في كندا، حيث استغلت اليسا فرصة وجودها في كندا للإستماع بالإجازة مع عائلتها.

كما تم تداول صورتين الأولى لإليسا مع شقيتها نورما والثانية لإليسا مع إبنة شقيقتها التي تشبهها الى حد كبير.

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وسبق لإليسا أن أشارت في وقت سابق إلى أنا شقيتها نورما أصيبت بسرطان الثدي وتلقت العلاج اللازم للشفاء منه.

وتواجد اليسا حالياً في كندا في جولة فنية حيق أحيت حفلاً غنائياً بالأمس، كما أنها تستعد لحفل غنائي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في 13 ديمسبر\كانون الأول المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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