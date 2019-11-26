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كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 12:55 صباحاً - يتم تداول صور للفنانة إليسا مع شقيقتها نورما وشقيقها كميل خلال وجودهم في كندا، حيث استغلت اليسا فرصة وجودها في كندا للإستماع بالإجازة مع عائلتها.
كما تم تداول صورتين الأولى لإليسا مع شقيتها نورما والثانية لإليسا مع إبنة شقيقتها التي تشبهها الى حد كبير.
وسبق لإليسا أن أشارت في وقت سابق إلى أنا شقيتها نورما أصيبت بسرطان الثدي وتلقت العلاج اللازم للشفاء منه.
وتواجد اليسا حالياً في كندا في جولة فنية حيق أحيت حفلاً غنائياً بالأمس، كما أنها تستعد لحفل غنائي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في 13 ديمسبر\كانون الأول المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا مع عائلتها وإبنة شقيقتها نسخة عنها.. شاهدوا هل تشبهها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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