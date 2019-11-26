هل تم زواج كريستيانو رونالدو سراً من صديقته جورجينا في المغرب؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 12:55 صباحاً - بعد شد وجذب،وتأكيد ونفي زواج نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو Christiano Ronaldo من صديقته جورجينا رودريغيز Georgina Rodriguez عبر عدة وسائل إعلام أوروبية وعربية،أكدت الصحيفة الإيطالية Tuttosport الرياضية، نقلاً عن مجلة “نوفيلا 2000” الإيطالية ،أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، قد تزوج سراً من صديقته جورجينا رودريغيز بالمغرب فعلاً في شهر آب- أغسطس الماضي.

وتساءلت الصحيفة الإيطالية “توتو سبورت” الرياضية ،عن أسباب الخصوصية والسرية،ولماذا يقام الحفل بالمغرب بسرية مطلقة؟ مؤكدة،أن والدته قد تكون السبب لأنها غيورة عليه جداً .

وشائعة زواج كريستيانو رونالدو سراً من صديقته جورجينا رودريغيز بدأت في الإنتشار منذ عام تقريباً،وكان دائماً ينفيها،ويؤكد أنه سيكون في الوقت المناسب لكليهما.

تزوج كريستيانو رونالدو صديقته جورجينا في شهر مايو- أيار الماضي

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وتم زواج كريستيانو تزوج من صديقته في المغرب خلال الإجازة التي قضياها معاً في مايو/أيار 2019، وأكد مصدر مقرب منه أنه فضل إبقاء الأمر سراً.فيما قال الشخص المقرب: «لقد فهمت أن كل شيء قد تغير، فبعد زواجهما ذهب كريستيانو إلى ماديرا مع محاميه يوم 29 أغسطس-آب، وغير الوصية لحماية جورجينا. وقبل ذلك، تمت إدارة جميع أصوله بواسطة والدته، ولكن منذ ذلك اليوم، قام بتغيير بعض الأحكام وأدرج جورجينا في الشؤون كذلك .

وبهذا تكون جورجينا الوحيدة التي استطاعت الفوز بحب وثقة اللاعب البرتغالي الدولي الشهير كريستيانو رونالدو بعد مروره بكثير من العلاقات العاطفية الطويلة والعابرة مع النساء،لدرجة إقدامه على الزواج منها بحفل سري وخاص جداً في المغرب.

وكان كريستيانو رونالدو قد ارتبط بعلاقة عاطفية بصديقته وزوجته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز عام 2016 ، بعد انفصاله عن حبيبته السابقة الروسية إيرينا تشايك عام 2015 ،ولا تزال جورجينا رودريغيز حبيبته وشريكة حياته لليوم،وهي إبنة لأم إسبانية وأب أرجنتيني،وتقيم معه في تورين بإيطاليا.

وتوطدت العلاقة بينهما بعد أن أنجبا ابنتهما آلانا مارتينا في 12 نوفمبر 2017، مع العلم أن لرونالدو توأمين هما تياغو وإيفا، عن طريق أم حاضنة، بالإضافة إلى كريستيانو جونيور .

كريستيانو رونالدو ينفي زواجه

بعد تناقل عشرات الصحف والمجلات خبر زواجه سراً من صديقته جورجينا رودريغير ،وتأكيد مصدر مقرب منه ذلك مستشهداً بتغييره وصيته لصالح جورجينا،ومنحها صلاحيات إدارة ثروته إلى جانب والدته دولوريس، التي كانت تدير بمفردها ثروته وممتلكاته بينما هو يتفرغ لأسرته وعمله الرياضي في نادي يوفنتوس الإيطالي،قام كريستيانو رونالدو عبر ممثليين رسميين له بنفي زواجه سراً في المغرب من صديقته وأم ابنته آلانا ،وفقاً لما ذكرته صحيفة “ميرور ” البريطانية.

كما وصفت مصادر مقربة من رونالدو يوم الأربعاء 20 نوفمبر، خبر زواجه في وسائل الاعلام ،بأنه خبر مزيف ،وغير حقيقي .

وكانت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز “25 عاماً” قد اعترفت سابقاً في فبراير الماضي خلال نفيها شائعة خطوبتهما وزواجهما،بأنها طبعاً تحب أن تكون زوجة كريستيانو رونالدو “34 عاماً” لكن الأمر لم يحصل بعد.

وأكدت لمجلة “هولا” أن كريستيانو رونالدو لم يطلب يدها للزواج لغاية الآن،فلدينا الكثير من الأولويات والمسؤوليات،لكننا كأي ثنائي نحب أن نرتبط رسمياً،ومن الرائع جداً أن أصبح زوجة رونالدو في المستقبل.

وشارك كريستيانو رونالدو صديقته جورجينا الرأي نفسه حيث قال في حواره التلفزيوني الأخير مع الإعلامي بيرس مورغان : طبعاً أحب جورجينا،وسأتزوجها يوما ماً،فهذا حلم أمي أيضاً،وليس حلمي وحدي.