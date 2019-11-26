كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 12:55 صباحاً - يشارك الفنان اللبناني رامي عياش متابعيه بلحظات من حياته الفنية والخاصة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر مؤخرًا فيديو جمعه بأولاده. ظهر عياش في الفيديو وهو يحاول الاستماع لطلبات نجليه اللذان استمرا في مناداته ومحاولة لفت نظره لكل منهما على حدة، وكتب ساخرًا: “يوم أحد هادئ جدًا”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رامي عياش برفقة أولاده.. شاهدوا طرافتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.