شاهدوا.. إياد نصار عن إشادة السيسي: أسعدني بشدة و فخور بنفسي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 12:55 صباحاً - كشف الفنان إياد نصار عن رد فعله بعد إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدوره في فيلم “الممر”، خلال تكريمه لأبطال العمل مؤخرا.

أوضح نصار خلال حواره ببرنامج “كل يوم” مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة “ON E”، أنه تفاجأ بحديث الرئيس السيسي ولم يكن متوقعا ذلك، لافتًا إلى أن الأمر أسعده بشدة، وجعله فخورا بنفسه وبقصة الكفاح التي عاشها حتى وصل لهذه اللحظة.

تابع: “اتفاجئت بكلامه، وطبعا كانت إشارة مهمة من الرئيس إن الدور مميز، كانت لحظة حلوة جدًا، كنت فخور بنفسي وأنا رايح في الطريق للاحتفال، إنه يعني أنا شاب كافحت وجاي من الأردن ودلوقت اروح اتكرم من رئيس مصر قدام كل الناس، ومع فنانين مصريين فا ده أمر يدعو للفخر”.