شاهدوا.. فيفي عبده: نفسيتي تعبانة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 12:55 صباحاً - عبرت الراقصة المصرية ​فيفي عبده​ عن حزنها الشديد بعد وفاة شقيقتها فى أحد المستشفيات نتيجة تعرضها لوعكة صحية، ووجهت فيفي الشكر لكل الذين سألوا عنها وعن صحتها من خلال رسالة صوتية نشرته على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الإجتماعي.

وأشارت عبده الى أنه لم تقم عزاء لشقيقتها بسبب نفسيتها وتعبها الشديد خلال الفترة الماضية التي أمضتها معها في المستشفى.

وكانت الراحلة سعاد شقيقة فيفي عبده، رحلت عن عالمنا في ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة 22 تشرين الثاني الجاري بعد صراع قصير مع مرض السرطان استمر لمدة شهرين.