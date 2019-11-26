ريم مصطفى تخوضُ تجربةً هي الأولى من نوعها في مشوارها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّدت الفنانة المصرية ريم مصطفى، أنها بدأت تصوير مسلسلها الجديد "شديد الخطورة"، موضحةً أن المسلسل ينتمي للمسلسلات العشارية التي بدأت تتّجه لها شركات الإنتاج في الفترة الأخيرة.

وقالت ريم مصطفى في تصريح خاص لـ"فوشيا" إنها تخوض في هذا المسلسل تجربةً هي الأولى من نوعها في مشوارها الفني حيث تجسّد دور "أكشن"، لافتةً إلى أنها تقضي غالبية أوقاتها في "الجيم" والتمرين تحت قيادة مدرب أكشن لأداء الحركات الصعبة التي تُقدّمها في الدور.

وأكّدت ريم مصطفى أنها تتدرّب على رياضات لم تقمْ بها من قبل حيث تلعب رياضة البوكسينج كما تتدرّب على استخدام أسلحة لم تشاهدها من قبل، لافتةً إلى أنها أعلنت التحدي في هذا العمل لأنها تعتبره تجربتين في مسلسل واحد لأنها لأول مرة تخوض الأكشن وتُشارك في مسلسل يتكوّن من 8 حلقات فقط.

وأردفت الفنانة المصرية أنها تتعرّض لمخاطر في التمرينات إلا أن تواجد المدرب معها بشكل مستمر يجعلها مطمئنة، مشيرةً إلى أنها اتفقت مع المدرب على مواصلة الرياضات التي مارستها بعد الانتهاء من تصوير المسلسل.

ولفتت "ريم" إلى أنها تخوّفت من التجربة كثيرًا قبل إبداء قرار المشاركة، إلا أن حسام علي مخرج المسلسل ساعدها في اتخاذ القرار، إضافةً إلى أنها استرجعت داخلها النجاح الذي حقّقته في أول تجربة كوميدية لها من خلال مسلسل "الوصية" مع الفنان أكرم حسني في رمضان 2018.

وشدّدت على أن "الأكشن" في المسلسل لن يكون عاديًا ولكنه سيكون بمواصفات عالمية وسيرى المشاهدون أكشن على الطريقة الأجنبية.

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ومسلسل "شديد الخطورة"، يشارك فيه إلى جانب ريم مصطفى الفنانان أحمد العوضي وهادي الجيار وغيرهم، وهو من إخراج حسام علي، وسيُعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

ومؤخرًا دخلت الفنانة ريم مصطفى على خط أزمة الفنانة السورية أصالة نصري وزوجها المخرج المصري طارق العريان، حيث تمّ الزجُّ باسمها في الفترة الماضية بأنها وراء توتر العلاقة بين الثنائي لكنها نفت الأمر.

وقالت ريم مصطفى في تصريحات صحفية إنها تتمنى أن تكون خلافاتهما مجرد شائعات، موضحةً أنهما رمز للحب والإخلاص ويعتبران ثنائيًا متميزًا ويُكمل كل منهما الآخر.

وأبدت ريم انزعاجها من الزجِّ باسمها في الخلافات بين أصالة وطارق العريان، مردفةً: "كل ما أستطيع قوله إن أصالة وطارق العريان يعرفانني جيدًا وتربطنا علاقة صداقة قوية وودٍّ ولا يمكنني أن أكون طرفًا في خلافهما لا من قريب أو بعيد".

واستطردت الفنانة المصرية قائلةً، "الشائعات تضايقني كثيرًا لأنها تطول"، منوهةً إلى أن هذا يجعلها تشعر بضرورة الابتعاد عن جميع مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعليقات البعض على ما تنشره.