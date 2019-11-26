طلال سلامة يعود مجددًا من بوابة الهلال السعودي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ المُغني السعودي طلال سلامة، جمهوره بالعودة للمشهد الغنائي مجددًا بعد طول غياب، وذلك عبر بوابة نادي الهلال السعودي، حيث أعلن عن تحضيره أغنيةً جديدةً للنادي بمناسبة تتويج الفريق السعودي أمس الأحد، بدوري أبطال آسيا وتأهله لكأس العالم للأندية.

وشارك طلال سلامة، متابعيه عبر حسابه على موقع "تويتر"، بمقطع فيديو من كواليس العمل على الأغنية، إذْ كان يحمل العود ويتغنّى بمقطع من الأغنية الجديدة، وحوله بعضٌ من فريق العمل على الأغنية.

وأرفق طلال سلامة تعليقًا على مقطع الفيديو قال فيه: "مليارات مبروك للزعيم هذي أغنية جديدة تحت التنفيذ العاجل وحبيت أشارككم لحظات تلحينها من وراء الكواليس".

وتُعد عودة طلال سلامة للمشهد الغنائي عبر بوابة الهلال هي الأفضل لجمهوره، حيث استقبلوا إعلانه عن تحضيره للأغنية بحفاوة كبيرة إذْ إنها تأتي بعد طول غياب، وتؤكّد عودته مجددًا خاصةً أنه ظهر مؤخرًا في "موسم الرياض" وشارك في "ليلة البدر" إلى جانب محمد عبده، راشد الفارس، أصيل أبو بكر، نوال الكويتية، راشد الماجد، عبد الرب إدريس، عبادي الجوهر.

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وأشاد آخرون بخطوة طلال سلامة حتى أن بعضهم قال: "يا بخت الهلال" على اعتبار أن النادي محظوظٌ لأنه فاز بعودة المغني السعودي للساحة من خلاله بعد طول غياب.

ومرَّ طلال سلامة بعدة ظروف خلال الـ10 أشهر الماضية بدأت بصدمته في وفاة ابنه أحمد (16 عامًا)، ومنذ تلك اللّحظة دخل طلال سلامة في أزمة نفسيّة قويّة، أثّرت على حالته الصّحيّة بشكل كبير، والذي فضّل أنْ ينطوي بعيدًا عن أعين الصّحافة والإعلام.

وابتعد طلال سلامة كليًا عن السّاحة الفنيّة، ليتعرّض بعدها إلى وعكة صحيّة أُدخل على أثرها للعناية المركّزة، وألزمته البقاء في المستشفى لوقت طويل. وما إنْ خرج منها حتى عاد مرّة أخرى للمستشفى بعد مروره أيضًا بوعكة صحيّة، ولكنّه سرعان ما تجاوزها.

ومن المعروف أن "طلال" قدّم طوال مسيرته الفنية أعمالًا جيدة نجحت ولاقت قبولًا جماهيريًا وقدمت إمكانياته المعروفة عنه، كما أنه كان من الفنانين الأوائل الذين استمعوا لصوت صابر الرباعي وراهن عليه كثيرًا إضافةً إلى أن محبّيه يطالبونه دائمًا بالتواجد كونه يُعتبر من أعذب الأصوات الخليجيّة والعربيّة، ومن الأسماء التي لها حضورها الفنيّ.