رانيا منصور: لجأتُ لهذه الحيلة للتخلّص من الشّبه مع شقيقتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أبدت الفنانة المصرية الشابة رانيا منصور، استياءها من الشبه الكبير بينها وبين شقيقتها "نور"، موضحةً أن الجمهور دائمًا ما يخلط بينهما بحكم قربهما للغاية من بعضهما كأصدقاء إضافةً إلى الشبه.

وأكّدت رانيا منصور في لقاء خاص مع "فوشيا" أنها وشقيقتها تتضايقان للغاية لأن كل واحدة منهنَّ تتمنّى أن يكون شكلها خاص بها وحدها، موضحةً أنها لجأت لحيلة لكي يعرفها من يراها وهي قيامها بقصِّ شعرها.

وعن مشاركتها في مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث، قالت إن "كواليس المسلسل جيدة ومتعبة لأننا صورنا المسلسل في 7 أيام"، معربةً عن سعادتها بنجاح المسلسل ومشاركتها مع الفنان المصري شريف سلامة، حيث تلقّت ردود فعل جيدة حول المسلسل.

وعن إطلالتها في إحدى فعاليات النسخة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كشفت عن أنها جاءت بمساعدة الاستايلست مريم الخولي، وفاشون ديزاينر ملك العزاوي، وجوليري من إيرام، وميك آب فريدة الرافعي.

وعن الانتقادات التي قد توجّه لها في إطلالاتها ومدى تأثرها بها قالت: "الموضة والفاشون أذواق والبعض يقول اللون حلو الفستان سيىء والبعض يقول اللون غريب والناس لا تتفق على شيء"، معربةً عن تمنياتها بالتمثيل أمام النجم العالمي آل باتشينو.

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وكانت رانيا منصور قد أعلنت خلال حضورها حفل عرض أزياء هاني البحيري لخريف وشتاء 2019، بأنها تُفضّل ارتداء الجمبسوت، بسبب ملاءمته لطبيعة جسدها، كما أعربت عن سعادتها لحصولها على لقب "البرنسيسة" بسبب إطلالاتها المتميّزة.

وشاركت رانيا منصور في الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبي وقسمتك" وحملت الحكاية اسم "بدلة جديدة" وشاركت فيها أمام الفنان شريف سلامة حيث قامت وشقيقتها نورهان بالبطولة النسائية في مفاجأة من مفاجآت المسلسل، حيث لعب الثنائي دور شقيقتين توأم خلال الأحداث.

والحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبي وقسمتك" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، ومن بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.

يُذكر أن رانيا منصور بدأت شهرتها في مجال الإعلانات، ثم اقتحمت عالم التمثيل بمشاركتها في أكثر من فيلم ومسلسل؛ "حلم عزيز" و"كلمة حق"، و"طيارة ورق".