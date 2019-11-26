شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام لشقيقه رامى فى عيد ميلاده: أنت صاحبى وسندى فى الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم محمد إمام شقيقه المخرج رامى إمام بعيد ميلاده، معلقاً عبر صفحته الشخصية بـ فيس بوك" قائلاً: "النهاردة عيد ميلاد أخويا الكبير وصاحبي الجدع وسندي في الحياة"، حيث انهالت التعليقات على إمام ورامى بالتهانى.

وفى سياق آخر ينتظر محمد إمام طرح فيلمه الجديد "لص بغداد"، والذى يتبقى له 3 أيام وينتهى من تصويره نهائياً، وكانت شركة سينرجى فيلمز قد طرحت "التيزر" الدعائى للعمل منذ يومين وحقق نسب مشاهدات عالية، ويشارك فى بطولة الفيلم فتحى عبد الوهاب، أمينة خليل، أحمد العوضى، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توتة ، ومجحموعة من ضيوف الشرف، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سينجرى فيلمز.

أما المخرج رامي إمام فمشغول حالياً بتصوير مسلسل الزعيم عادل إمام" فالنتينو" ويشارك في بطولته دلال عبد العزيز، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، طارق الإبيارى، هدى المفتى، وآخرون، تأليف أيمن بهجت قمر.