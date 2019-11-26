شكرا لقرائتكم خبر عن عصام كاريكا يلحن أغانى جديدة لمسرحية «لوكاندة الأوباش» لـ مايا دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك المطرب والملحن عصام كاريكا في تلحين أغنية داخل عرض مسرحية "لوكاندة الأوباش" والتى من المقرر بدء عرضها بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض بالأيام المقبلة، والمسرحية من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.

ويشارك في بطولة العمل، كل من ماجد المصري، ومايا دياب، وإيمان العاصي، وحسن الرداد، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير، وانجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح.

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يذكر أن موسم الرياض يشهد عرض أكثر من مسرحية مصرية، منها "3 أيام فى الساحل" لمحمد هنيدى، و"الملك لير" للفنان يحيى الفخرانى، و"حزلقوم" لـ أحمد مكى و"علاء الدين والعفريت" لـ أحمد عز.

يشار إلى أن ماجد المصرى يعرض له هذه الفترة مسلسل "بحر" وهو تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى.