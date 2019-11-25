محمد منير يستعد لحفل هليوبوليس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حددت الشركة المنظمة لحفل المطرب والنجم المصري محمد منير، سعر تذكرة الحفل، والذي من المقرر أن يقام فى 29 نوفمبر الحالى بنادى هليوبوليس.

ومن المقرر أن يجرى محمد منير، بروفات على الحفل الجديد، يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، والذى من المتوقع أن يشهد غناء عدد من الأغانى ولعل من أبرزها “حبيبتى” و”إزاى”.

ويعد الحفل يعد الأول الذي يحييه منير عقب تكريمه وإحيائه حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية، ويقود الفرقة الخاصة الملحن والموزع والموسيقي شريف نور، وتضم الفنانين شريف نور “كي بورد وأورج”، وياسمين الحربي “الهارب”، وهشام عصام “عود”، وحازم عبدالقادر “درامز”، ونور عاشور “ساكسفون”، وأوسو “ليد جيتار”، ورضا حنكش وأحمد سالم وأشرف سعدان ومحمد زتونة وأحمد رمزي “إيقاعات”، وسامي يونس وأحمد أبا اليزيد وأحمد سعيد ولوبا “كورال”، إلى جانب الموسيقار الألماني رومان بونكا “عود وجيتار”، ومدير الفرقة نادر محمد.

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وكان الفنان المصري قد أحيا مؤخرا،، حفلًا غنائيًا كبيرًا في حفل افتتاح الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وسط حضور عدد كبير من جمهوره.

وعرضت دار الأوبرا فيلما تسجيليا عن محمد منير و مشواره الفني، قبل بدء الحفل الذي بدأه بأغنية “يا ليلة عودي تاني”.

وفاجأ محمد منير، جمهوره بظهوره على المسرح وهو يغني جالسًا وذلك بسبب إصابته بانزلاق غضروفي خلال الأيام الماضية.