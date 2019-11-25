"ستموت في العشرين" فيلم سوداني يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان سينما المؤلف وأهريش و الوالي نجما ليلة الاختتام

الإثنين 25 نوفمبر 2019

ستموت في العشرين

اختتمت فعاليات الدورة 24 من مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف بمسرح محمد الخامس بالرباط، بتتويج الفيلم السينمائي السوداني لمخرجه امجد أبو علالة،“you will die at twenty " بجائزة الحسن الثاني الكبرى للمهرجان.

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وعادت جائزة أحسن فيلم قصير للفيلم الإيستوني ، كما فاز الفيلم المغربي القصير“Raning in the sky” “أطفال الصحراء” بجائزة لجنة التحكيم على جرأة الموضوع الذي اختاره المخرج، فيما نال الفيلم المغربي “أبواب السماء” لمخرجه مراد الخودي جائزة الجمهور.

وعرف حفل الاختتام تكريم الممثلة بشرى أهريش،التي عبرت عن افتخارها و اعتزازها لهذا التكريم :"أنا جد مسرورة بهذا التكريم الذي جظيت به في مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف المدينة التي احتضنتني و درست فيها فنون السينما و المسرح ، مساري بين الدراسة و الاحتراف 24 سنة،و عمر المهرجان 24 سنة ".

كما كرم المهرجان الممثل والمخرج المغربي رشيد الوالي الذي عبر عن سروره بهذا الاحتفاء كونه كان شاهدا على أولى انطلاقات مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف وهو شاب. و قال فى تصريحات صحفيه: سعيد بتكريمي في مدينتي الرباط و في المسرح الذي احتضن موهبتي و تعلمت فيه قبل 34 سنة .

و قال عبد الحق المنطرش، رئيس جمعية مهرجان الرباط الدولي للثقافة والفنون، أن هذه الدورة عرفت نجاحا على جميع المستويات سواء من ناحية جودة الأفلام المعروضة في المسابقة الرسمية وخارجها، مضيفا أن الدورة الحالية للمهرجان تميزت بعرض أفلام لمخرجين مغاربة مقيمين بالخارج، وذلك في إطار مواكبة إنتاجاتهم السينمائية باعتبارها منتوجا ثقافيا وفنيا مغربيا . علما أن المهرجان خصص في دورة هذه السنة مسابقة للأفلام القصيرة التي عرضت مجموعة منها لأول مرة، وبعض الأفلام التي كان عرضها ما قبل الأول خلال أيام المهرجان وذلك لأول مرة في تاريخ مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف ، و ترأس لجنة التحكيم المخرج نور الدين الخماري كما كانت وفاء عامر المصرية ضمن أعضاء اللجنة ، و حظيت هي الأخرى في الافتتاح بتكريم خاص إلى جانب المخرج داوود أولاد السيد.