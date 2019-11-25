راشد الماجد يشكر الجمهور السعودي على "ليلة السندباد"

الإثنين 25 نوفمبر 2019

راشد الماجد

شكر الفنان راشد الماجد جمهور بلده المملكة العربية السعودية وضيوفها على التفاعل الكبير خلال حفلة تكريمه ضمن فعاليات موسم الرياض التي حملت اسم "ليلة السندباد"، وخصَّ بالشكر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، على الجهود التي يبذلها في سبيل إنجاح الموسم السياحي العالمي.



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حضور مبهر وحفل تكريم فاخر لراشد الماجد في ليلة السندباد بموسم الرياض

حيث كتب الماجد في حسابه الرسمي على "تويتر": "جمهور بلدي الحبيب وضيوفنا الكرام في عاصمتنا الغالية أبهرتوني في الليلة الأسطورية بتكريمي مساء أمس. محبتكم لا تقدر بثمن، لكم الشكر ولمنسوبي موسم الرياض". وأضاف في تغريدة أخرى: "كل الشكر والتقدير، وعلى رأسهم الغالي معالي المستشار تركي آل الشيخ، على هذا الجهد المبذول الذي يقوم به بكل حب وإخلاص لبلدنا العظيم". وكان الفنان راشد الماجد قد أحيا حفلة فنية، مساء الجمعة، اتَّسمت بالرومانسية التي يتميز بها خلال مسيرته الفنية الطويلة.

وامتلأ مسرح "محمد عبده"، الذي يتسع لأكثر من 20 ألف شخص في منطقة البوليفارد، بالجمهور، كما تجمَّع عددٌ كبير منهم في المنطقة الترفيهية التي تزدحم بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية.

وأدى الماجد عدداً من أغانيه القديمة والحديثة في تسلسل متنوع، لاقى الإنصات والتفاعل من قِبل الحضور الكبير. واعتذر الماجد خلال الحفلة من محبيه الذين لم يستطيعوا الحصول على تذكرة دخول، ووعد بتعويضهم في حفل آخر مقبل.

وتم نقل الحفلة على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة "إم بي سي"، و"روتانا خليجية" ليُتاح لجمهور السندباد في السعودية والعالم العربي مشاهدة السهرة التي أطرب خلالها راشد سكان العاصمة السعودية في أول حضور له في حفلات "موسم الرياض" المزدحم بالفعاليات الفنية.

وتم خلال الحفلة تكريم الفنان راشد الماجد من قِبل هيئة الترفيه، منظِّمة الحدث الفني، كما تم عرض صور وذكريات حصرية للسندباد لم تُنشر من قبل، والجوائز التي نالها خلال مشواره الفني المتميز، وبعض مقتنياته الشخصية القيِّمة.