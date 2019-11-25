إليسا مع عائلتها وإبنة شقيقتها نسخة عنها

الإثنين 25 نوفمبر 2019

اليسا

يتم تداول صور للفنانة إليسا مع شقيقتها نورما وشقيقها كميل خلال وجودهم في كندا، حيث استغلت اليسا فرصة وجودها في كندا للإستماع بالإجازة مع عائلتها.

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كما تم تداول صورتين الأولى لإليسا مع شقيتها نورما والثانية لإليسا مع إبنة شقيقتها التي تشبهها الى حد كبير.

وسبق لإليسا أن أشارت في وقت سابق إلى أنا شقيتها نورما أصيبت بسرطان الثدي وتلقت العلاج اللازم للشفاء منه.

وتواجد اليسا حالياً في كندا في جولة فنية حيق أحيت حفلاً غنائياً بالأمس، كما أنها تستعد لحفل غنائي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في 13 ديمسبر\كانون الأول المقبل.