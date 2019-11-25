نجم الكوميديا المصري الفنان محمد هنيدي يخضع لعملية جراحية استغرقت 5 ساعات!

الإثنين 25 نوفمبر 2019

محمد هنيدى

خضع الفنان المصريمحمد هنيدي لـعملية جراحية، بأحد المراكز الصحية في العاصمة المصرية القاهرة، واستغرقت العملية 5 ساعات. وكتب محمد هنيدي، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، "الحمد لله.. صورة قبل العملية اللي عملتها من 3 أيام، خمس ساعات متواصلة.. الحمد لله قومنا بالسلامة".



وخضع هنيدي لجراحة في فكيه. ووجه هنيدي الشكر للمستشفى والأطباء عبر حسابه الرسمي على تويتر.

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يذكر أن محمد هنيدي، شارك اخيراً في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمسرحية "3 أيام فى الساحل"، مع النجوم مها أبوعوف وبيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت وندا موسى، ومن إخراج مجدي الهواري.

ويحضر هنيدي لتصوير فيلمه "كينغ سايز" مع المؤلف عمر طاهر والمخرج اسلام خيري. ويتم حالياً اختيار بقية أبطال الفيلم الذي يعد أول عمل مصري يستخدم تقنية الغرافيك في تصوير البطل بدور عقلة الإصبع.

ومن المقرر أن يستأنف هنيدى بعد عودته للقاهرة استعداداته لتصوير فيلمه "كينج سايز"، حيث يعقد جلسات عمل استعداداً للإعلان عن الأبطال المشاركين فى الفيلم، وتحديد موعد انطلاق التصوير بعد الاطمئنان على صحته، وصور هنيدى يوما واحد، ونشر التيزر الدعائى للفيلم، وبسبب انشغاله بتقديم عرضه المسرحى "3 أيام فى الساحل" بالسعودية، تم تأجيل التصوير لعرض المسرحية في موسم الرياض.