"نكون أو لا نكون".. العلاقة بين "المنتخب الأولمبي المصري " ومسلسل La Casa De Papel

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الإثنين 25 نوفمبر 2019
La Casa De Papel
مع بداية طرح حلقات المسلسل الإسباني الشهير "La Casa De Papel" أو "Money Heist" انتشر ماسك " دالي" على نطاق واسع حول العالم
هذا الماسك تم ابتكاره في الأصل من قبل الرسام الإسباني العالمي سلفادور دالي، واستوحى شكله من ملامحه الشخصية، وها هو الآن أصبح يُحقق شهرة عالمية، حيث يتم استخدامه في فعاليات وأحداث مختلفة.
وأثار ظهورلاعبي المنتخب المصري الأولمبي الجمعة الماضية قبيل المباراة وهم يرتدون ماسك " دالي" العديد من التساؤلات، لأسباب مختلفة أولها أن استخدامه في فعالية رياضية يمثل أمرًا جديدًا بالنسبة للمتابعين، والثاني أن ليس كل مُحبي كرة القدم من متابعي المسلسل وأحداثه.
المنتخب الاولمبى
مسلسل La Casa De Papel تم طرح أولى حلقات الموسم الأول منه في 2 مايو من عام 2017، ودار حول "البروفيسور" الذي قام بلم شمل مجموعة من أمهر وأحرف اللصوص في المدينة، لكي يُكون منهم مجموعة لسرقة البنك الإسباني المركزي، وبحسب المسلس فإن اخفاء شخصيتهم استخدمت العصابة ماسك "دالي" لعدم الكشف عن اشخصاهم أثناء سيطرتهم على البنك، ومن ثم أصبح الماسك ذو طابع يُشير إلى التحدي والاحتراف، ومع انقلاب أحداث المسلسل، تحمس بعض من الجمهور المتابع للمسلسل بسبب ذكاء قائدهم الفائق "البروفيسور".
وجاء الموسم الثالث من مسلسل La Casa De Papel، في 19 يوليو من العام الجاري 2019 والذي تم طرحه بعد عامين من الموسم الأول، وقد دار حول عودة الفريق من جديد، لتنفيذ مهمة جديدة لهم، وهو ما يتوافق أيضًا مع مهمتهم الجديدة المقررة في الموسم التالي – الرابع – في عام 2020.
La Casa De Papel
ويبدو أن المنتخب المصري الأولمبي أراد أن يعكس رسالة من خلال ارتداء لماسك "دالي" مفادها أنهم عازمون على النجاح في مهمتهم بالفوز بالكأس وأيضًا مُهمتهم التالية في أولمبياد طوكيو 2020.
يذكر أن الجمعة الماضية شهدت المباراة النهائية من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي حقق المنتخب المصري فيها الفوز على منتخب " كوت ديفوار" 2 – 1.
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