النجمه العالميه سيلينا جوميز بفستان بسيط ومحتشم من Norma Kamali سعره 294 جنيها استرلينيا

ابهرت النجمة العالمية سيلينا جوميز محبيها أمس في حفل American Music Awards لعام 2019 ، حيث قدمت أحدث أغنيتين قامت بإطلاقهما مؤخرا وهما "Lose You to Love Me" و "Look at Her Now " ، وهي المرة الأولي التي تقدم فيها سيلينا الأغنيتين على الهواء مباشرة .



