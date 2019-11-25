شكرا لقرائتكم خبر عن النجمه العالميه سيلينا جوميز بفستان بسيط ومحتشم من Norma Kamali سعره 294 جنيها استرلينيا والان مع التفاصيل

الإثنين 25 نوفمبر 2019 سيلينا جوميز ابهرت النجمة العالمية سيلينا جوميز محبيها أمس في حفل American Music Awards لعام 2019 ، حيث قدمت أحدث أغنيتين قامت بإطلاقهما مؤخرا وهما "Lose You to Love Me" و "Look at Her Now " ، وهي المرة الأولي التي تقدم فيها سيلينا الأغنيتين على الهواء مباشرة .

Advertisements ظهرت سيلينا جوميز البالغة من العمر ( 27 عاما ) مرتديه فستان طويل ذو تصميم بسيط ومحتشم باللون الأسود وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Norma Kamali " و سعره 294 جنيها استرلينيا . يذكرأن سيلينا جوميز كشفت عن موعد إطلاق ألبومها الغنائى الجديد، وهو الخبرالذى لاقى إعجاب الكثيرمن عشاق ومحبى النجمة الشابة، حيث حددت جوميزأن تطلقه فى يناير 2020.

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