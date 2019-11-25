شكرا لقرائتكم خبر عن المطربه اللبنانيه إليسا تحيى حفلا غنائيا بالكويت في 2 يناير 2020 والان مع التفاصيل

الإثنين 25 نوفمبر 2019 اليسا تحيى الفنانة الفنانه اللبنانيه إليسا، حفلا غنائيا يوم الخميس 2 يناير 2020 فى الكويت، بأرض المعارض الدولية، وشاركت إليسا جمهورها بصورة البوستر عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة:" انتظروا حفلة الكويت متشوقة لمقابلتكم".

Advertisements وطرحت إليسا، الجمعة الماضية، أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخرأعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.

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