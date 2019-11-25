إنفوجراف.. تايلور سويفت الأعلى في جوائز الموسيقى الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فازت تايلور سويفت بنصيب الأسد وانتزعت 6 من جوائز الموسيقى الأمريكية، الأحد، لتتفوق على مايكل جاكسون الذي كان صاحب أكبر عدد من هذه الجوائز على الإطلاق.
وحصلت سويفت على أهم جائزة وهي "أفضل فنان في العام"، فضلاً عن 4 جوائز أخرى.
وقال المنظمون إنها حصلت أيضا على جائزة "فنان العقد" الفخرية، ليصل مجموع جوائز الموسيقى الأمريكية التي حصدتها على مدار حياتها الفنية إلى 29 جائزة، وتتفوق على جاكسون الذي حصد 24 جائزة.
الإنفوجراف التالي يوضح الجوائز التي حصدتها تايلور سويفت:
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