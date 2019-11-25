فجر السعيد تكشفُ عن أولى خطواتها بعد شفائها.. ومتابعةٌ حاولت إحراجَها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عن أولى خطواتها بعد عودتها إلى وطنها يوم 12 ديسمبر المقبل، قادمةً من فرنسا بعد رحلة علاج قضتها في مستشفى "فوش" بباريس استمرّت 4 أشهر.

وشاركت فجر السعيد متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" من خلال خاصيّة "الاستوري" مجموعة من التهاني والمباركات التي وصلتها من متابعيها، والمقرّبين لها، كشفت في أحدها عن زيارتها للمملكة العربية السعودية فور عودتها إلى الكويت، حيث ستذهب إلى مكة لأداء العمرة كي تشكر الله على شفائها.

وقالت متابعة من السعودية للإعلامية فجر السعيد: "الحمد لله على السلامة أستاذة فجر والله دعيت لك وأنا من أهل مكة أتمنى لك الصحة والعافية دومًا وكنت أسأل عنك بتويتر دائما ومتابعة لقلمك الجميل والصريح عودًا حميدًا يا قلبي".

وردّت فجر السعيد قائلةً: "فور عودتي للكويت بالسلامة سأزور مكة وأعمل عمرة لأشكر ربي على نعمه".

من جهة أخرى، نشرت فجر السعيد رسالةً وصلتها من متابعة أحرجتها بسبب "حواجبها" وحرصت فجر على حذف اسمها، حيث بدا أنها تعرفها بشكل شخصي، وقالت لها: "مرحبًا فجورة حبيبتي شلونج بس اكو شغلة احب اكلج عليها الحواجب يريدلهم تضبيط اكو اختلاف شوية بيهم حتى تكتمل اطلالتج الحلوة ياعسولة ربي يسعدك اختج".

وردّت فجر السعيد على المتابعة قائلةً: "فراااااغة أنا وييين والحواجب وين الله يهداج".

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وقالت الإعلامية الكويتية إنها ستصطحب معها طبيبها المعالج الدكتور Alexander RAULT، الذي عمل على رحلة علاجها في فرنسا.

وشاركت "فجر" جمهورها بمقطع فيديو عبر "تويتر" قالت فيه: "أنا أول يوم أطلع من المستشفى عشان أتغدى، ومعايا الأهل والحمد لله على النعمة وأسأل الله العافية وهذا بفضل دعائكم مشكورين على كل شيء أسعدتوني".

وأرفقت "السعيد" تعليقًا على مقطع الفيديو جاء فيه: "بدأت مرحلة التشافي وبإذن الله قريبًا بالكويت وتم تحديد تاريخ 12-12-2019 للعودة وسيرافقني في الرحلة الدكتور Alexander RAULT عزمته عالكويت ليرى بلدي وعائلتي كلها تريد أن تقدم له الشكر على إنقاذه لحياتي بأمانته الطبية وتوفيق رب العالمين".

كما شاركت جمهورها بمقطع فيديو آخر تحدّثت فيه عن خروجها لأول يوم من المستشفى في فرنسا، وقالت: "مساء الخير، هذا أول يوم أطله من المستشفى، جاي أتغدى مع الأهل، الحمد لله على النعمة على العافية، مشكورين على كل شيء أسعدتوني".

يُذكر أن فجر السعيد عانت من أزمة صحية إثر خضوعها لعملية تحويل مسار في المعدة، في أغسطس الماضي، وأصيبت بتسمم حاد في الدم، نُقلت على إثره إلى أحد المستشفيات الفرنسية.