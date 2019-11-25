شكرا لقرائتكم خبر عن طرح مسلسل "الآنسة فرح" لـ رانيا يوسف يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر صناع مسلسل "الآنسة فرح" على موعد طرحه خلال شهر يناير المقبل والذى يشارك فى بطولته كل من الفنانة رانيا يوسف ومحمد كيلانى وأسماء أبو اليزيد وهبة عبد العزيز وآخرون، وبدأ المخرج أحمد الجندى فى مونتاج ومكساج الحلقات الأولى من المسلسل حتى يكون جاهز للعرض .

"الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، وبطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى وإخراج أحمد الجندى.

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وصور أبطال المسلسل مؤخرا عددا من المشاهد فى مدينة الغردقة حيث استغرق التصوير هناك 5 أيام كاملة وذلك بعد الانتهاء جزء من الأحداث فى أكثر من ديكور بالقاهرة، ويسجل العمل البطولة الأولى للفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد فى الدراما التليفزيونية حيث تقدم شخصية "فرح" التى تتمحور حولها الأحداث.