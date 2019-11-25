شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تقدم شخصية "محامية" تبحث عن لغز فى مسلسل "بخط الإيد" مع أحمد رزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة سوسن بدر تصوير دورها فى مسلسل "بخط الإيد" بطولة النجم أحمد رزق، المقرر عرضه فى يناير المقبل، من إنتاج شركة "سينرجى"، حيث انتهت من تصوير 3 أسابيع حتى الآن، من تأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل، وتجسد سوسن شخصية "محامية" تبحث عن لغز مقتل ابنتها "يسرا اللوزى"، التى تُقتل فى الحلقات الأولى من المسلسل، الذى تدور أحداث فى إطار من التشويق والإثارة، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة فى ثانٍ بطولات أحمد رزق بعد مسلسل "إزى الصحة".

مسلسل "بخط الإيد " بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسله "إزى الصحة" عام 2017.

مسلسل "بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، ويظهر أحمد رزق بشخصية طبيب ضمن أحداث المسلسل.