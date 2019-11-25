شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين ومادلين طبر يشاهدان فيلم "إن شئت كما في السماء" بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد، منذ قليل، الفنانات إلهام شاهين، مادلين طبر، هبة السيسي، بسنت شوقي، أمير شاهين، السجادة الحمراء في عرض الفيلم الفرنسى "إن شئت كما في السماء" المشارك فى القسم الرسمي خارج المسابقة، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

تدور أحداث فيلم "إن شئت كما في السماء" حول رجل يهرب من فلسطين ساعيا إلى بداية جديدة، ليواجه نفس المشاكل التي واجهها في وطنه.

وهو فيلم كوميدي من إنتاح فرنسي كندي من إخراج إيليا سليمان، والذى نافس به على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، وحاز على تنويه خاص من لجنة التحكيم كما حاز على جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين في المهرجان.