شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين ومادلين طبر يشاهدان فيلم "إن شئت كما في السماء" بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
تدور أحداث فيلم "إن شئت كما في السماء" حول رجل يهرب من فلسطين ساعيا إلى بداية جديدة، ليواجه نفس المشاكل التي واجهها في وطنه.
وهو فيلم كوميدي من إنتاح فرنسي كندي من إخراج إيليا سليمان، والذى نافس به على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، وحاز على تنويه خاص من لجنة التحكيم كما حاز على جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين في المهرجان.
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