شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة السينمائى يكرم السيناريست جيِّرمو أرياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ41 السيناريست والمخرج المكسيكي جيِّرمو أرياجا، وذلك فى إطار أن السينما المكسيكية ضيف شرف المهرجان. مهرجان القاهرة افتتح أبوابه يوم الأربعاء الماضي بعرض فيلم "الأيرلندي"، وأحداثه مستوحاة من كتاب تشارلز براندت "سمعت أنكم تطلون المنازل"، ويشارك في بطولته ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان القاهرة السينمائى يكرم السيناريست جيِّرمو أرياجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.