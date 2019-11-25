شكرا لقرائتكم خبر عن العرض العالمى الأول للفيلم الكولومبي "الحدود" بمهرجان القاهرة.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في السادسة والنصف من مساء غد الثلاثاء، "جالا" للفيلم الكولومبي "الحدود" إخراج ديفيد ديفيد في عرضه العالمي الأول، وذلك في المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية.

وتدور أحداث الفيلم على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا في وقت الأزمة السياسية المشتعلة بين البلدين، حيث يوجد امرأة من الأنديز تعيش هي وزوجها وأخيها على نهب المسافرين العابرين للحدود ولكن القدر يدفعها إلى حافة العيش في الوهم والاستغراق في أحلام سوريالية غامضة.

مهرجان القاهرة افتتح أبوابه يوم الأربعاء الماضي بعرض فيلم "الأيرلندي" ، وأحداثه مستوحاة من كتاب تشارلز براندت "سمعت أنكم تطلون المنازل"، ويشارك في بطولته ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.