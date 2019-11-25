شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "جالا" للفيلم الكندى "ضيف شرف" بحضور مخرجه بمهرجان القاهرة.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في التاسعة والنصف من مساء غد الثلاثاء، عرض "جالا" للفيلم الكندي "ضيف شرف" بحضور مخرجه الكندى من أصول مصرية أتوم ايجويان، وذلك فى المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية.

تدور أحداث الفيلم حول "فيرونيكا" التي ترغب في البقاء في السجن بتهمة اعتداء جنسي تعلم أنها وجِهت إليها زورًا، وتتصرف هي ووالدها "جيم" خارج إطار السلوك الطيب بينما تطاردهم أحداث الماضي.

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مهرجان القاهرة افتتح أبوابه يوم الأربعاء الماضي بعرض فيلم "الأيرلندي"، وأحداثه مستوحاة من كتاب تشارلز براندت "سمعت أنكم تطلون المنازل"، ويشارك في بطولته ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.