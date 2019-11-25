شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الدولى الأول لفيلم "قبل ما يفوت الفوت" بمهرجان القاهرة.. غدا والان مع تفاصيل الخبر
وتدور أحداث الفيلم حول "على" الخيّاط التونسي الذي يقضي معظم وقته باحثا عن كنز مدفون تحت منزله الآيل للسقوط. وفي يوم وبعد انهيار منزله، يجد نفسه عالقا مع زوجته وابنيه، مجبرا على تعلم العناية والاهتمام بهم والبحث عن وسيلة لإنقاذهم.
مهرجان القاهرة افتتح أبوابه يوم الاربعاء الماضي بعرض فيلم "الأيرلندي" من إنتاج شبكة "نتفليكس"، وأحداثه مستوحاة من كتاب تشارلز براندت "سمعت أنكم تطلون المنازل"، ويشارك في بطولته ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.
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