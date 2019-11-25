شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم الوثائقى المصرى "نوم الديك فى الحبل" بمهرجان القاهرة.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض فى الرابعة من مساء غد الثلاثاء، الفيلم الوثائقي المصري "نوم الديك في الحبل" للمخرج سيف عبد الله، في عرضه العالمي الأول، وذلك ضمن منافسات آفاق السينما العربية، بالمسرح الصغير، بدار الأوبرا المصرية.

ويعد الفيلم قصيدة لكل اللاجئين في العالم الذين يبحثون عن الانتماء والشعور بالهوية ويكافحون للعيش والتمسك بالأمل، ومن خلال العديد من الشخصيات المتنوعة من السودان التي تعيش بالقاهرة نكتشف تفاصيل معقدة من حياتهم، التي ترسم واقعاً حيويا حول ماهية اللاجئ.

مهرجان القاهرة افتتح أبوابه يوم الأربعاء الماضي بعرض فيلم "الأيرلندي" من إنتاج شبكة "نتفليكس"، وأحداثه مستوحاة من كتاب تشارلز براندت "سمعت أنكم تطلون المنازل"، ويشارك في بطولته ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.