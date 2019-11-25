هكذا أحيت سلاف فواخرجي ذكرى أسمهان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي:

نشرت الفنانة سلاف فواخرجي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" تدوينة تحتفل بها بعيد ميلاد الفنانة أسمهان.

وكتبت سلاف: "في مثل هذا اليوم ولد الصوت اللي جاي من السما 25 . 11 . 1912، أسمهان من 107 سنة، الأميرة اللي خلقت بالمي وماتت بالمي، الأميرة آمال الأطرش اللي أخدت القلوب بصوتها ووجعتها برحيلها وحيرت الناس بالشرق وبالغرب، وكانت ولازالت لغز غامض، وجميل ... والأكيد فن مالو وصف ولا حدود وتفرد مالو شبيه أو مثيل".

وأضافت سلاف: "أسمهان اللي كانت أنا وكنت هي، لدرجة إني لما قابلت الأميرة كاميليا بنتها، ورغم أنها أكبر مني، الله يحميها ويطول بعمرها، كل الوقت كنت عم حسها بنتي بكل معنى الكلمة وضميتها وكأني مشتاقة لها بعد سنين فراق وكأنها مني وكأنها أمها ... وكأنه ابنها فادي جنبلاط هو فعلا حفيدي، قصة غريب إحساسها، بس صارت معي كأنها حقيقة، اسمهان الصوت الخالد سلاف فواخرجي".

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وجسدت الفنانة سلاف فواخرجي، سيرة أسمهان في مسلسل حمل اسمها في عام 2008، من إخراج شوقي الماجري.

ولدت أسمهان في 25 نوفمبر 1912، اسمها الحقيقي، أمال فهد فرحان إسماعيل الأطرش الشهيرة فنيا بأسمهان، كانت ولادتها في عرض البحر على متن إحدى سفن الشحن اليونانية، وتوفيت عام 1944 هي وصديقتها بالسيارة في ترعة الساحل برأس البر.