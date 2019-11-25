دون توضيح الأسباب.. إلغاء ندوة فيلم احكيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

ألغيت ندوة فيلم احكيلي بعد عرضه الأول في مهرجان القاهرة السينمائي ضمن المسابقة الرسمية، ولم توضح إدارة المهرجان سبب إلغاء الندوة، رغم تواجد مخرجة الفيلم ماريان خوري.

وستقيم إدارة المهرجان غدًا الثلاثاء، في الثانية عشر ظهرًا، مؤتمرًا صحفيًا مع المخرجة للحديث عن كواليس العمل.

الفيلم وثائقي وهو المصري الوحيد المشارك بالمسابقة الدولية، ويحكي قصص ومسارات النساء في عائلة المخرجة ماريان خوري بداية من جدتها وصولا لابنتها، ويظهر في الفيلم خالها المخرج يوسف شاهين.

الفيلم عرض قبل يومين في عرضه العالمي الأول بمهرجان إدفا في أمستردام، وهو أكبر المهرجانات المتعلقة بالأفلام الوثائقية والتسجيلية.